Trotz kleiner Lichtblicke am Konjunkturhorizont setzt sich der Stellenabbau in der heimischen Industrie weiter fort. Im Mai stieg die Arbeitslosigkeit in der Warenerzeugung mit 13,8 Prozent doppelt so stark wie die allgemeine. Der Ruf nach Lohnzurückhaltung wird lauter. Der industrienahe Thinktank Agenda Austria forderte zuletzt mehr Spielraum für Kollektivvertragsverhandlungen auf Betriebsebene und ein Aus für die „Benya-Formel“ – der KURIER berichtete.