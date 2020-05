Neuerliche Senkung der IWF-Prognose für Wirtschaftswachstum

Der Internationale Währungsfonds ( IWF) wird wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie voraussichtlich seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft erneut senken. Dies sei "sehr wahrscheinlich", sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Dienstag in einer von der " Financial Times" organisierten Konferenz-Schaltung.

"Die einlaufenden Daten vieler Staaten sind schlechter als unsere ohnehin pessimistischen Projektionen." Der IWF werde daher sehr wahrscheinlich bereits im Juni eine neue Prognose veröffentlichen. "Nach gegenwärtigem Stand rechnen wir damit, dass es etwas mehr schlechte Nachrichten darüber geben wird, wie wir 2020 bewerten." Üblicherweise revidiert der IWF seine Prognose Anfang Juli.