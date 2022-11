Neuer Energietarif soll Wiener Klein-Gewerbe entlasten

Der Tarif liegt bei rund 41 Cent/kWh (exkl. USt.) für Ökostrom und 28 Cent/kWh für Erdgas. Dieser Preis ist für 12 Monate garantiert. Wer sich für ein Jahr bindet, spart zusätzlich rund 5 Prozent auf den Verbrauchspreis. Ein Kleinunternehmer, der im Jahr 10.000 Kilowattstunden Strom und 20.000 Kilowattstunden Erdgas verbraucht, spart mit der Bindungsaktion so knapp 600 Euro. "Der Grätzl-Greißler, das kleine Modegeschäft in der Nachbarstraße und der Installateur ums Eck können mit dem neuen Tarif von Wien Energie das kommende Geschäftsjahr sicher planen", so Hanke. Ein Nachfolgeangebot sei in Planung.