Neue Erleichterung für insolvente Einzelunternehmer

„Wenn ein Unternehmen heuer ein Sanierungsverfahren plant, muss es die Quote für die Gläubiger nicht in zwei Jahren, sondern erst in drei Jahren erfüllen. Das ist schon sehr gutes Entgegenkommen“, sagt der Experte.

Im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung müssen insgesamt 20 Prozent Quote an die Gläubiger bezahlt werden, im Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung mindestens 30 Prozent. Ein Insolvenzverfahren bedeutet nicht gleich das Aus eines Unternehmens. Ein Drittel der Insolvenzfälle mündet in Sanierungsverfahren und die Firmen können fortgeführt werden. „Sie bekommen eine zweite Chance, aber das sehen viele nicht“, sagt Weinhofer. „Man muss Verständnis dafür haben, wenn jemand den Mut hat, den Stecker zu ziehen und im Rahmen eines Insolvenzverfahrens eine Sanierung versucht.“ Nachsatz: „Das ist viel vernünftiger, als ewig dahin zu wursteln und im Blindflug unterwegs zu sein.“

Doch es kommt zu einer neuen Regelung, was die Entschuldung von Einzelunternehmern betrifft. Denn: Bis Juli 2021 muss Österreich die Restrukturierungs- und Insolvenzrichtlinie der Europäischen Union umgesetzt haben. Künftig sollen gescheiterte Unternehmer nicht mehr durch lange Verfahren für ihr unternehmerisches Risiko bestraft werden.

„So soll die Restschuldbefreiung für Einzelunternehmer von fünf auf drei Jahre verkürzt werden“, sagt Weinhofer. „Das heißt, nach drei Jahren soll ein insolventer Einzelunternehmer seine Schulden abgebaut haben und neu durchstarten können. Das ist vor allem auch für Ein-Personen-Unternehmen ein wichtiges Thema.“