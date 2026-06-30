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Wirtschaft

Netzentgelte ab 2027: Große Batteriespeicher sollen ausgenommen werden

E-Control zeigt Entwurf für Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung. Sie sieht neue Erleichterungen für Privatkunden vor.
30.06.2026, 17:39

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Große Batteriespeicher sollen dem Stromnetz nutzen und deshalb von Netzentgelten befreit werden.

Die Regulierungsbehörde E-Control hat ihren Entwurf für die Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung vorgelegt. Sie soll regeln, welche Stromnetzgebühren ab 1. Jänner 2027 gelten sollen. 

Geplant ist, systemdienliche Speicher mit einer Gesamtleistung bis zu 5 Gigawatt von den Netzgebühren zu befreien. Damit ließe sich selbst in nachfragestarken Zeiten fast die Hälfte des Stromverbrauchs in Österreich decken. Die Netzgebührenbefreiung soll nur für Großspeicher (mind. 1 MW) gelten.

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Nach SNAP kommt WiNAP

Für Haushalte relevant ist die Einführung eines Leistungspreises. Kunden, die viel Strom auf einmal verbrauchen, müssen dann mehr zahlen. 

Nach der Einführung des „Sommer-Nieder-Arbeitspreis“ (SNAP) im April folgt als nächstes der „Winter-Nieder-Arbeitspreis“ (WiNAP). Wer von Oktober bis März zwischen 22.00 und 4.00 Uhr Strom verbraucht, erhält einen Rabatt auf die Netzgebühren.

Stellungnahmen bis 24. Juli gesammelt

Der am Montag veröffentlichte Entwurf zur Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung ist noch nicht endgültig. Bis 24. Juli sammelt die E-Control noch Stellungnahmen zu ihrem Begutachtungsentwurf und am 14. Juli veranstaltet die Behörde eine Fachtagung. Nach Erlass der Grundsatzverordnung legt die E-Control im Herbst in einer weiteren Verordnung dann die Höhe der Gebühren fest.

kurier.at, dko  | 

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