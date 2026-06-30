Netzentgelte ab 2027: Große Batteriespeicher sollen ausgenommen werden

Geplant ist, systemdienliche Speicher mit einer Gesamtleistung bis zu 5 Gigawatt von den Netzgebühren zu befreien. Damit ließe sich selbst in nachfragestarken Zeiten fast die Hälfte des Stromverbrauchs in Österreich decken. Die Netzgebührenbefreiung soll nur für Großspeicher (mind. 1 MW) gelten.

Die Regulierungsbehörde E-Control hat ihren Entwurf für die Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung vorgelegt. Sie soll regeln, welche Stromnetzgebühren ab 1. Jänner 2027 gelten sollen.

Nach SNAP kommt WiNAP

Für Haushalte relevant ist die Einführung eines Leistungspreises. Kunden, die viel Strom auf einmal verbrauchen, müssen dann mehr zahlen.

Nach der Einführung des „Sommer-Nieder-Arbeitspreis“ (SNAP) im April folgt als nächstes der „Winter-Nieder-Arbeitspreis“ (WiNAP). Wer von Oktober bis März zwischen 22.00 und 4.00 Uhr Strom verbraucht, erhält einen Rabatt auf die Netzgebühren.

Stellungnahmen bis 24. Juli gesammelt

Der am Montag veröffentlichte Entwurf zur Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung ist noch nicht endgültig. Bis 24. Juli sammelt die E-Control noch Stellungnahmen zu ihrem Begutachtungsentwurf und am 14. Juli veranstaltet die Behörde eine Fachtagung. Nach Erlass der Grundsatzverordnung legt die E-Control im Herbst in einer weiteren Verordnung dann die Höhe der Gebühren fest.