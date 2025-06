Nationalbank sorgt sich weiterhin um Immobilienkredite

Seit drei Jahren gelten bei der Vergabe von Immobilienkrediten strengere Richtlinien, kurz KIM-Verordnung genannt. Die Finanzbranche hat diese von Anfang an bekämpft, da sie aus deren Sicht Hypothekardarlehen zu sehr einschränkten. Der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zufolge haben sie hingegen ihren Zweck erfüllt. „Die Ausfallquoten bei Wohnkrediten sind niedrig geblieben“, sagte dazu OeNB-Direktor Markus Schwaiger am Dienstag anlässlich der Präsentation des jüngsten Finanzstabilitätsberichts der Notenbank.

Der Anteil notleidender Kredite in dem Segment betrug demnach Ende 2024 nur noch 1,3 Prozent. „Die KIM-V hat die systemischen Risiken im Bereich der Wohnbaufinanzierung wirksam reduziert.“ Das Neugeschäft habe bereits im zweiten Halbjahr 2024 spürbar angezogen – trotz KIM und begünstigt durch sinkende Zinsen und steigende Einkommen. Die Verordnung wird Ende Juni auslaufen, aber in ähnlicher Form weitergeführt.

Auch Bau betroffen

Im Gegenzug gerät aber ein anderer Bereich ins Hauptaugenmerk der Notenbanker. Und zwar die Kredite an gewerbliche Immobilienentwickler. Der Bereich habe sich in den vergangenen Jahren „vom Musterschüler zum Sorgenkind“ entwickelt, so Schwaiger. Bereits 8,4 Prozent aller Gewerbeimmobilien-Kredite könnten nicht mehr bedient werden.

35 Prozent aller notleidenden Gewerbekredite entfielen laut OeNB-Statistik auf Immobilien. 2020 waren es nur 13 Prozent. Ein ähnliches Bild, was die Baubranche betrifft. Hier gab es eine Verdoppelung auf 16 Prozent. Dies führte dazu, dass der Wert notleidender Kredite bei Unternehmen insgesamt auf fünf Prozent stieg, inklusive Privatdarlehen waren es drei Prozent (siehe Grafik).