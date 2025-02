Holzmann sieht ökonomische Argumente für eine Bankenabgabe

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann , hat am Dienstag erneut seine grundsätzliche Befürwortung einer Bankenabgabe in Österreich verteidigt. Es gebe ein "ökonomisches Rational" für eine solche Abgabe. Denn die Banken hätten in den vergangenen Jahren stark von der Geldpolitik profitiert, während die Notenbank massive Verluste schrieb und damit keine Dividenden an den Staat ausschütten konnte.

Was die Banken derzeit auf der hohen Kante haben, sei zu einem Gutteil von den hohen Zinsen und der Notenbankpolitik der vergangenen Jahre finanziert worden, so der Gouverneur. Vor allem in den Jahren der Coronakrise hätten die Banken von Maßnahmen profitiert, etwa den von der Europäischen Zentralbank (EZB) vergebenen langfristigen Großkrediten (TLTRO).

Diese wurden währen der Krise an die Institute vergeben, damit diese das Geld in Form von billigen Krediten an die Unternehmen weitergeben können. Aber nur ein Teil des Geldes sei tatsächlich in Form von Krediten an Unternehmen geflossen, der Rest wurde wieder bei der Notenbank angelegt - "mit einem Zinsdifferenzial", so Holzmann.

Bankenabgabe letztlich aber politische Entscheidung

Wegen der hohen Inflation mussten ab 2022 die Zinsen drastisch erhöht werden, was den Banken wieder zu Gute gekommen sei, und zwar in Form von teureren Krediten und höheren Einlagezinsen bei den Nationalbanken. Die OeNB - so wie viele andere Nationalbanken in Europa - erwirtschaftete dagegen einen aufgrund der EZB-Politik einen massiven Verlust und konnte dadurch seit Jahren keine Dividende mehr an den Staat ausschütten. "Wir konnten der Politik in den letzten Jahren kein Geld geben. Dieses Geld, das wir nicht geben konnten, kann sich die Politik wieder von den Banken zurückholen", so Holzmann. Eine ausreichende Kapitalisierung der Banken sei zwar wichtig - aber dass die Banken ein "Körberlgeld" bekommen hätten, sei schwer zu bestreiten.