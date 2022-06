Nach OMV-Unfall: Kerosin droht knapp zu werden

Auch Ryanair wird hierzulande von der OMV betankt.

„Wir sind der zweitgrößte Player in Wien und arbeiten eng mit der OMV zusammen, damit wir die Fuel-Versorgung sicherstellen. Oder wir tanken an anderen Flughäfen“, sagt Ryanair-Sprecher Andreas Gruber. In letzterem Fall würden für die Airline Mehrkosten entstehen. Aber deswegen werden keine Flüge gestrichen und keine Preiserhöhungen an die Passagiere weitergegeben. „Die Airlines müssen dort tanken, wo der Treibstoff vorhanden ist. Das heißt, man schleppt mehr Treibstoff mit, als man üblicherweise tanken würde“, sagt Peter Malanik vom Österreichischen Luftfahrtverband. „Der Computer rechnet die benötigte Treibstoffmenge an der Destination in Sekundenbruchteilen aus.“ Wenn man aber mehr tankt, wird der Flieger schwerer und er verbraucht mehr Kerosin.

„Gewicht spielt im Flugzeug eine große Rolle“, sagt Malanik. „Wenn sie im Flugzeug eine Dose Cola mehr mitnehmen, verbrauchen sie über das Jahr gerechnet ungefähr 300 Liter Kerosin mehr.“