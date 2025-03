Nach Millionenpleite: Landgarten saniert bekannten Schokoladen-Erzeuger

"Es ist seit jeher Tradition, daß wir Ihnen in unserer Verkaufsfiliale ein ganz besonderes Service bieten, das sich bei allen Naschkatzen und Schokoladenliebhabern größter Beliebtheit erfreut. Wenn Sie uns in unserem Shop in Kittsee besuchen, können Sie viele der zum Verkauf angebotenen Produkte vor Ort kosten. So können Sie sicher sein, dass Sie nur die Artikel kaufen, die Ihnen auch wirklich am besten schmecken. Natürlich ist die Verkostung für unsere Kunden völlig kostenlos", heißt es auf der Firmen-Homepage. "Das Unternehmen wurde als Handwerksbetrieb gegründet und hat sich im Laufe der Jahrzehnte unter der Führung dreier Generationen zu einem leistungsstarken industriellen Hersteller entwickelt. Dass uns Tradition sehr wichtig ist zeigt sich daran, dass an der Spitze des Unternehmens, heute wie damals, ein handwerklich ausgebildeter Konditormeister steht."

Der bekannte Schokolade- und Süßwaren-Hersteller Franz Hauswirth Ges.m.b.H. mit Sitz in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ist im Novmeber 2024 in die Pleite geschlittert, heute, Montag hat die Mehrheit der 192 Gläubiger den Sanierungsplan im Landesgericht Eisenstadt angenommen. Das berichten der AKV und der KSV1870. Insgesamt wurden rund zehn Millionen Euro Forderungen angemeldet und davon wurden 5,12 Millionen Euro anerkannt.