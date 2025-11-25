Nach 123-Transporter-Pleite: Neustart eines Billig-Mietwagenanbieters

Der Billig-Mietwagenanbieter 123 Transporter ist im Oktober 2025 mit Bomben und Granaten in die Pleite geschlittert. Rund 4,7 Millionen Euro Verbindlichkeiten hat die Betreiber-Firma 123 Shared Mobility GmbH angehäuft. Und sie hat den Flottenbetreiber WEBA GmbH, der ihr die rund 400 Transporter zur Verfügung stellte, mit Vorwürfen überhäuft. Diese wurden aber vehement bestritten. 123 Transporter war massiv in die Kritik geraten, weil von Kunden bezahlte Kautionen in Millionenhöhe nicht zurückgezahlt wurden.

Nun nimmt die WEBA GmbH um Kurt Wilfinger das Geschäft selbst in die Hand mit insgesamt 240 Fahrzeugen. „Die WEBA GmbH positioniert sich mit einem neuen Markenauftritt im österreichischen Mobilitätsmarkt und tritt ab sofort als Carsharing-Anbieter unter dem Namen „Flottify“ auf“, heißt es in einer Aussendung. „Die Flotte wurde zuvor von „123-Transporter“ genutzt. Mit dem Launch der neuen Marke markiert die WEBA GmbH den Beginn einer strategischen Neuausrichtung, bei der klare Prozesse, eine transparente Abwicklung und individuelle Fortbewegungsbedürfnisse im Mittelpunkt stehen.“