N26-Gründer Valentin Stalf: „Wir wollen 100 Millionen Kunden"

Sie operieren mit Lizenz der deutschen Finanzaufsicht Bafin und unterliegen der deutschen Einlagensicherung. Mit welcher Lizenz operiert N26 künftig in Großbritannien?

Genau, unsere erste Ansprechadresse ist die deutsche Bafin, wir haben aber eine europäische Lizenz. Die gilt auch weiterhin in Großbritannien. Wie das künftig nach dem Brexit sein wird, ist offen. Womöglich müssen wir uns in einer Übergangsphase um eine britische Lizenz bemühen. Da nehmen wir an, dass es ein beschleunigtes Verfahren geben wird. Wir haben das Prozedere griffbereit, das ist für andere ein größeres Thema.

Und in den USA?

Wir haben schon länger einen Bankenpartner ausgewählt, arbeiteten das abgelaufene Jahr intensiv an der Integration. Verkündet werden die Details zum Start 2019 in den nächsten Monaten.

Wenn Sie heute N26 gründen würden: Wäre immer noch Berlin die erste Wahl?

Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, Teile meiner Familie wohnen hier und in der Nähe von Salzburg. Wien ist ein attraktiver Standort, aber noch nicht so fortgeschritten wie Berlin wenn es um Digitale Unternehmen geht. Schnell viele digitale Talente zu finden, ist in Wien schwieriger. Aber wir haben heute ein globales Setup, mit N26-Büros in Berlin, Barcelona und New York und wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr ein größeres Office in Wien aufziehen und so hoffentlich helfen, den digitalen Spirit zu verstärken.