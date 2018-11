Minus 82 Prozent: Was hinter dem Bitcoin-Absturz steckt

Die Geschichte des #HODLers

Aber was hat es damit auf sich? Warum heißt das Mantra der Kryptofans ausgerechnet #HODL?

Das beruht auf einem Tippfehler. Im Dezember 2013 gab es bereits einmal einen abrupten Absturz nach einer vorangegangenen Boomphase. Auch damals warfen enttäuschte Spekulanten ihre Kryptos übereilt auf den Markt.

Nicht so Forumsuser GameKyuubi, der seinem Unmut in einem Bitcoin-Forum launig (und, wie er selbst einräumte, durch Whisky-Genuss deutlich illuminiert) kundtat. Weshalb er sich gleich mehrfach vertippte. „I AM HODLING“ lautete sein Beitrag, der sich rasend schnell verbreitete. Und so wurde die Titelzeile zum Manifesto aller Krypto-Jünger.

Sie machen sich damit Mut, dass alles schon einmal vorgekommen ist. Tatsächlich ist der jüngste Kurseinbruch mit rund 82 Prozent gar nicht der Schlimmste, sondern nur auf Platz vier der Bitcoin-Historie. Den dramatischsten Absturz verzeichnete BTC nämlich im September und Oktober 2010. Damals rasselten die Kurse um 94 Prozent in die Tiefe.