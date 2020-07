Mindest-Ticketpreis wird noch spannend

Erst einmal ein Gutachten

So ganz sicher ist sich die Regierung, die ein eigenes Gesetz dafür plant, jedoch nicht. „Wir müssen uns genau anschauen, wie das klappen kann“, sagt Brunner. Man habe als ersten Schritt bereits ein Gutachten einer renommierten, internationalen Anwaltskanzlei mit einem Konzept, dass eine solche Regelung möglich sei. In einem zweiten Schritt soll bis Jahresende geklärt werden, wie diese verpflichtende Weitergabe an die Airline-Kunden EU-rechtskonform umgesetzt werden könne.

Der Mindestpreis für Tickets wurde mit dem AUA-Hilfspaket angekündigt. Es gehe darum, „Kostenwahrheit herzustellen, die Steuern und Gebühren transparent darzustellen und eine Fairness am Markt zu erreichen“, argumentiert Brunner.