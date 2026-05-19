Millionenpleite eines bekannten Palettenhändlers

Als Hauptursache für die wirtschaftliche Schieflage nennt die Geschäftsführung massive Lieferengpässe bei wichtigen Hilfsstoffen. Besonders gravierend: Gebrauchtpaletten, die Grundlage des Geschäftsmodells, sind am Markt kaum noch verfügbar. „Diese Umstände sind auf geopolitische Ursachen zurückzuführen, welche für uns nicht beeinflussbar sind", erklärt das Unternehmen. Verschärft wird die Lage durch einen rückläufigen Umsatz und den Verlust wichtiger Kunden. Der erhebliche Preisdruck in der Branche habe es unmöglich gemacht, wettbewerbsfähig zu bleiben, heißt es aus dem Unternehmen.

Am Landesgericht St. Pölten wurde am Dienstag ein Sanierungsverfahren über die Brekner Paletten Logistik GmbH mit Sitz in Weistrach eröffnet. Das Unternehmen, das im Bereich Ankauf, Reparatur und Handel mit Paletten tätig ist, kämpft mit Verbindlichkeiten von rund 4,3 Millionen Euro. Rund 80 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen.