Millionenpleite eines bekannten Herstellers von Luxus-Beleuchtungen

"Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und beschäftigt sich mit der Herstellung von Beleuchtungskörpern im Luxussegment Lights of Vienna. Das Hauptprojekt lag dabei in den vergangenen Jahren in der Ausstattung der Moschee in Mekka, Saudi-Arabien", weiß Weinhofer. "Dort fungierte man als Subauftragnehmer. Zugesagte Zahlungen blieben aus oder langten nicht in der angekündigten Höhe ein. Diese Zahlungsverzögerungen führten nun zur Insolvenz. Weitere Insolvenzursache war die Insolvenz einer Beteiligungsgesellschaft, der ConSeal GmbH."

Für die ConSeal, die Verpackungen aus Aluminium für die Pharma- und Lebensmittelbranche herstellt, hat die Antragstellerin Haftungen für Kredit-, Miet und Leasingverbindlichkeiten übernommen, die nicht bedient werden konnten. Zugleich bestehen hohe Forderungen gegen die ConSeal, die großteils uneinbringlich sein sollen.

Die Rede ist von der Consot Unternehmensbeteiligungsgesellschaft m.b.H. mit Sitz in Guntramsdorf. Sie hat am Landesgericht Wr. Neustadt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER.Es sind 37 Gläubiger und 26 Arbeitnehmer betroffen.