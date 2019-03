Millionenpleite der Rosenberger Tankstellen - Geld für Sanierung fließt

"Dieser Sanierungsplan stellt die beste Lösung in diesem Insolvenzfall dar, da das Alternativszenario in Form der Zerschlagung des Unternehmens durchaus den Totalausfall der Gläubigerforderungen bedeuten hätte können. Umso erfreulicher ist es, dass mit allen Beteiligten eine konstruktive Lösung gefunden werden konnte und die Arbeitsplätze erhalten bleiben", sagt KSV1870-Expertin Brigitte Dostal.

Das insolvente Unternehmen, die Rosenberger Fuels GmbH, betreibt an fünf Standorten in Deutsch-Wagram, am Brenner, in Vomp, in Gries am Brenner und in Weer-Süd Autobahntankstellen mit Treibstoffen und weiteren Produkten der Marke „ OMV“. Im seit Mitte Dezember 2018 anhängigen Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung fand heute beim Landesgericht St. Pölten die Sanierungsplantagsatzung statt.