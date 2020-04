Millionen-Schenkungen: Novomatic-Boss matcht sich mit der Justiz

Schrank kündigt dagegen einen Einspruch wegen Rechtsverletzung beim Landesgericht an. Es sei legitim, die Schenkungen zu prüfen, „aber hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen“. Es wäre einfacher gewesen, bei Personen mit konkretem Verdacht „die Konten zu öffnen“. Die WKStA könne die Namen und Daten der Beschenkten schwärzen, „es geht um die Wahrung der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes von weit mehr als 100 Menschen“.

Alle Beschenkten scheinen mit sensiblen Daten auf, von der Wohnadresse bis zu Sozialversicherungs- und Steuerdaten. Der Casinos-Akt ist aufgrund der hohen Zahl der Beschuldigten allerdings semi-öffentlich, Zig Personen können in den Akt einsehen und Kopien verteilen.

Am 4. Juni beginnt der U-Ausschuss, der Aktenbestandteile anfordern kann. Sollte die Namensliste an die Öffentlichkeit kommen, seien die Betroffenen in ihrer Sicherheit gefährdet, meinen weitere Strafrechtsexperten. Das wäre so ähnlich, als ob die Namen von Lottogewinnern veröffentlicht würden.