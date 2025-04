Milliarden-Deal als Türöffner in den Emiraten

Zwei Themen dominieren den Wandel: Erneuerbare Energien und Künstliche Intelligenz. Abu Dhabi hat AI zur nationalen Strategie erklärt und leistet sich ein eigenes Ministerium sowie die erste öffentliche Universität für AI. An den 84 Fakultäten der „Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence“, Chairman ist Al Jaber, werden derzeit 356 Studenten aus 49 Ländern unterrichtet. Jeder vierte Studierende kommt von internationalen Elite-Unis.

Riesige Summen werden in den Ausbau der Infrastruktur investiert. Dubai baut an einem neuen Flughafen für 260 Millionen Passagiere, etliche heimische Firmen sind an dem Großprojekt beteiligt. Eine Hochgeschwindigkeitsbahn soll Abu Dhabi und Dubai in 30 Minuten verbinden, gute Chancen also für österreichische Technologie für Schienen und Weichen.

„Die Diversifizierung unserer Handelsstrategie in den arabischen Raum muss Priorität haben. Dieser Deal der OMV ist das Einfallstor. Für Energie und andere Bereiche, jetzt müssen wir daraus etwas machen“, sagte Hattmannsdorfer nach dem Treffen im Tower. „Die Borouge Group wird in einer Liga spielen, die es derzeit in Österreich nicht gibt“, schwelgte ÖBAG-Chefin Edith Hlawati , mit an Bord der Minister-Delegation. Borouge International soll 2026 in den weltweiten MSCI-Index aufgenommen werden. Zuvor ist eine Kapitalerhöhung von bis zu vier Milliarden Euro geplant, bei der OMV und Adnoc nicht mitziehen werden, um den Streubesitz auf 12 bis 13 Prozent zu erhöhen.

Läuft alles wie geplant, soll die neu geschaffene Borouge Group International (BGI) eine Dividende von mindestens 2,2 Milliarden Euro ausschütten, davon eine Milliarde an die OMV, die ebenso wie Adnoc knapp 47 Prozent halten wird, kündigte OMV-Finanzvorstand Reinhard Florey in Abu Dhabi an.

„Geopolitische Spannungen und protektionistische Tendenzen verschärfen den Druck auf exportorientierte Volkswirtschaften wie Österreich“, erklärte Hattmannsdorfer nach dem Treffen mit Al Zeyoudi. Daher brauche es Handelsabkommen, „die Partnerschaften ausbauen und neue Märkte öffnen“. Als „Branchen of special interest“ wurden dabei die Bauwirtschaft, Transport, Logistik, Bahn, Biopharma und Erneuerbare Energien definiert.

Am Tag darauf telefonierte Kanzler Christian Stocker dann mit VAE-Präsident Muhammad bin Raschid Al Maktum. Beide Minister hätten ihm versichert, „dass sie an Europa glauben“, schildert Hattmannsdorfer die Sicht der Regierenden auf die EU. Er betont auch die Wichtigkeit persönlicher Beziehungen im arabischen Raum, die Gespräche hätten in einem Klima gegenseitiger Wertschätzung stattgefunden. Al Jaber fliegt demnächst in Wien ein.

Neue Beteiligungsstrategie für ÖBAG

Die Staatsholding ÖBAG managt die wertvollsten Beteiligungen der Republik. Sie hält ein knappes Drittel an der OMV, die Mehrheit an Verbund, Bundesimmobilien (BIG) und Post sowie ein Drittel an den Casinos Austria. Die ÖBAG unter Alleinvorständin Hlawati sei nur eine Verwaltungseinheit und keine strategische Industrieholding, kritisieren Wirtschaftskreise.

In der Dreier-Koalition wanderte die ÖBAG jetzt vom Finanz- ins Wirtschaftsministerium. Minister Hattmannsdorfer will die ÖBAG künftig in einer aktiveren Rolle sehen. Die Staatsholding muss jetzt eine Beteiligungsstrategie ausarbeiten.

„Die ÖBAG auf eine reine Dividendenoptimierung zu reduzieren, wäre ein Fehler“, sagte er am Rande seines Besuches in den Emiraten. Er sehe die Staatsholding über die Dividende hinaus in einer aktiveren Rolle für den Standort, vor allem in den Bereichen Energie und Schlüsseltechnologien. Eine Staatsholding habe strategische Aufgaben zur Sicherung von Wachstum. Vorreiter in Sachen Energie seien die OMV und der Verbund.

Ex-OMV-Chef Seele berät den Sultan



Mit dabei beim Treffen von Hattmannsdorfer mit Adnoc-CEO al Jaber war übrigens Rainer Seele, ehemaliger Chef der OMV. Er hat als Berater beim Sultan angedockt und lebt seit drei Jahren in Abu Dhabi, bestätigte er gegenüber dem KURIER.

Seele, der für das Russland-Desaster der OMV verantwortlich ist, sitzt als Aufsichtsrat in einer Düngemittel-Tochter der Adnoc. Außerdem ist er im Aufsichtsrat von Tatweer Petroleum, der staatlichen Ölgesellschaft von Bahrain. Dort jobbt sein ehemaliger Kollege Johann Pleininger als CEO, nachdem er als Vize-Chef der OMV mitten in der Energiekrise nicht verlängert wurde.

