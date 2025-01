Milka-Tafeln werden kleiner

Die Kakaopreise an der New Yorker Rohstoffbörse hatten sich im vergangenen Jahr um 161 Prozent erhöht. Mitte Dezember stiegen sie auf einen Rekord von 10.100 Dollar (9.715 Euro) pro Tonne. Schon 2023 waren die Kakaopreise um 70 Prozent gestiegen.

Der deutsche Schokoladehersteller Ritter Sport ist im Jahr 2024 trotz schwieriger Rahmenbedingungen nach eigenen Angaben gewachsen. Der Umsatz betrug 605 Mio. Euro, nach 561 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, teilte die Firma am Donnerstag mit. Konkrete Angaben zum Gewinn machte das Familienunternehmen, das auch im Burgenland einen Standort in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt Umgebung) hat, nicht.

Die Exportquote stieg auf über 60 Prozent. Ein Plus beim Umsatz wurde in wichtigen Auslandsmärkten wie Großbritannien, Italien und Österreich sowie außereuropäischen Märkten wie den USA und China erzielt. Zum Markt in den USA formulierte Geschäftsführer Andreas Ronken ehrgeizige Ziele: "Wir wollen in fünf bis sechs Jahren dort eine führende Marktposition erreicht haben und unter den Top fünf sein." Dazu wurde eine Vertriebstochter gegründet.

Firma verkauft weiter in Russland

Der nach Deutschland größte Absatzmarkt war auch 2024 Russland, der dortige Umsatz war stabil, wie ein Sprecher mitteilte. Ritter Sport war nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 stark dafür in die Kritik geraten, weiter Schokolade nach Russland zu liefern. Das Unternehmen hatte den Schritt unter anderem mit Auswirkungen für die Produktion begründet, wovon letztlich auch die Kakaobauern in Westafrika, Mittel- und Südamerika betroffen wären.