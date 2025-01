Supermarktkette muss Dubai-Schokolade aus dem Regal nehmen

Der deutsche Diskonter Aldi Süd muss seine Dubai Schokolade aus dem Regal nehmen. Das Landgericht Köln hat eine einstweilige Verfügung gegen die Supermarktkette erlassen, weil die Schokolade "Alyan Dubai Handmade Chocolate" in der Türkei und nicht in Dubai produziert wird. Dies sei eine Irreführung der Konsumenten. Geklagt hatte laut Spiegel ein Schokolade-Importeur, der in Dubai hergestellte Schokolade der Marke Fex in Deutschland verkauft.

Dem Argument von Aldi, dass Dubai-Schokolade eine Gattungsbezeichnung ist und daher nichts mit der Herkunft zu tun habe, folgte das Landgericht nicht.