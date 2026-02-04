1+1-Gratis-Aktionen: Bauernbund kritisiert Supermarktketten

Während die Debatte rund um Lebensmittelpreise nicht abreißt, fordert der ÖVP-Bauernbund nun ein Ende für hohe Rabatte auf Grundnahrungsmittel.

Schleuderpreise im Supermarkt würden vor allem Milch und Milchprodukte immer häufiger zur Lockware machen, so der Vorwurf. Es herrsche ein regelrechter Preiskampf, heißt es in einer Aussendung. So werde in einer aktuellen Aktion eines heimischen Diskonters aktuell haltbare Milch um 0,85 Euro pro Liter angeboten. Butter kostet dank 2+1-Aktionen nur etwa 0,99 Euro pro 250-Gramm-Packung.

Rabattaktionen würden österreichische Lebensmittel entwerten

Die hohen Rabatte würden die Zukunft der Milchproduktion in Österreich gefährden. „Gerade bei Grundnahrungsmitteln entwerten Lockangebote zu Schleuderpreisen immer wieder die Top-Qualität, die unsere Bäuerinnen und Bauern tagtäglich liefern. Wer Qualität aus Österreich, kurze Wege und hohe Standards will, muss akzeptieren, dass Lebensmittel einen Wert haben“, betont Bauernbund-Präsident Georg Strasser.

Stattdessen würden Milch und Butter zu Werkzeugen verkommen, um die Kundenfrequenz in den Filialen zu erhöhen. Handelsketten würden versuchen, über die Eigenmarken Marktanteile zu gewinnen. Herkunft, Qualität und anerkannte Siegel - wie etwa das AMA-Gütesiegel - würden in den Hintergrund gedrängt, wenn nur noch der "Griff zum billigsten Produkt" zähle.