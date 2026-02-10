Ab 1. Juli 2026 wird in Österreich die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel halbiert. Nur noch 4,9 Prozent statt der bis dahin üblichen 10 Prozent sollen dann fällig werden. Wie viel Sie sich damit genau ersparen?

Das hängt natürlich von Ihrem Einkaufsverhalten ab. In unserem Rechner haben Sie deshalb die Möglichkeit, ihren Wocheneinkauf an Grundnahrungsmitteln einzugeben – und zu sehen, wie stark sich die Mehrwertsteuersenkung in Ihren tatsächlichen Ausgaben niederschlagen wird. Wöchentlich, monatlich und jährlich. Probieren Sie es einfach aus:

Der KURIER-Preis-Rechner