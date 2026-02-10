KURIER Interaktiv

So viel sparen Sie wirklich: Ihr Preisrechner zur Mehrwertsteuersenkung

Illustration zu Lebensmittelindex Grundnahrungsmittel Mehrwertsteuer
Ab Juli sinkt die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf 4,9 Prozent. Mit dem KURIER-Rechner sehen Sie, wie viel Geld Sie dadurch tatsächlich sparen.
Von Felix Ernst
10.02.26, 14:55

Ab 1. Juli 2026 wird in Österreich die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel halbiert. Nur noch 4,9 Prozent statt der bis dahin üblichen 10 Prozent sollen dann fällig werden. Wie viel Sie sich damit genau ersparen? 

Das hängt natürlich von Ihrem Einkaufsverhalten ab. In unserem Rechner haben Sie deshalb die Möglichkeit, ihren Wocheneinkauf an Grundnahrungsmitteln einzugeben und zu sehen, wie stark sich die Mehrwertsteuersenkung in Ihren tatsächlichen Ausgaben niederschlagen wird. Wöchentlich, monatlich und jährlich. Probieren Sie es einfach aus: 

Der KURIER-Preis-Rechner

Warum die Regierung auch Lebensmittel aus dem Ausland vergünstigt

Insgesamt erwartet sich die Regierung eine Entlastung von 400 Millionen Euro pro Jahr. Wie genau Finanzminister Marterbauer den Entgang von 200 Millionen Euro noch im Jahr 2026 kompensieren will und wie garantiert werden soll, dass der Handel die Steuersenkung auch tatsächlich an die Konsumenten weitergibt, lesen Sie hier.

Jetzt fix: Auf diese Lebensmittel wird die Mehrwertsteuer gesenkt

