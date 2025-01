Weniger Wohnungen gebaut: Mieten werden weiter steigen

Ein deutlich geringeres Angebot an neuen Mietwohnungen dürfte im heurigen Jahr weiterhin steigende Mieten mit sich bringen, erwartet die Immobilienberatung EHL in einer Aussendung am Montag.

Bereits 2024 sei die Zahl der fertiggestellten Mietwohnungen im Jahresvergleich um ein Viertel niedriger ausgefallen, heuer dürfte sich der Trend nochmals deutlich verschärfen. Beim Wohnungseigentum führen sinkende Zinsen hingegen zu günstigeren Krediten und kurbeln die Nachfrage an.