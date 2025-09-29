Wegen Mietpreisbremse: Bundesimmobiliengesellschaft mit Gewinneinbruch

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) bekommt die von der Regierung im Juni beschlossene Mietpreisbremse massiv zu spüren. Der Mietentgang erfolge zwar erst ab 2026, doch "Ergebnis wird ein negativer Bewertungseffekt von über 1 Mrd. Euro sein, der sich schon im ersten Halbjahr 2025 zeigt", gab die staatliche Gesellschaft am Montag bekannt. Dieser kann nur teilweise kompensiert werden. Zum Halbjahr schrumpfte der Periodengewinn von 513,4 Mio. auf 85,4 Mio. Euro.

Die gesetzliche Aussetzung der Wertsicherung bei Mietverträgen mit Bundesmietern für das Jahr 2026 hinterlasse "schon jetzt sichtbare Spuren", erklärte das Unternehmen bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. "Dieser Eingriff führt zu einem realen Mietentgang ab 2026." Dazu wirkten sich "Unsicherheiten in Bezug auf künftig drohende hoheitliche Eingriffe und die in Zukunft reduzierten Mieterträge" auf das Bewertungsergebnis aus. Durch gleichzeitige positive Bewertungseffekte sowie die sich ankündigende Erholung des Immobilienmarkts und den grundsätzlich konservativen und verantwortungsvollen Bewertungsansatz der BIG könne dieser teilweise kompensiert werden, hielt die Gesellschaft fest.

Für 2024 zahlte die 100-Prozent-Tochter der Staatsholding ÖBAG noch 204 Millionen Euro Dividende an ihre Mutter aus. Eine Summe in ähnlicher Größenordnung dürfte für das laufende Jahr schwierig werden. Laut einem Presse-Bericht aus dem Juni erwägt die Bundesregierung eine Sonderdividende. Eine solche Sonderdividende wäre allerdings ein einmaliger Effekt, während der Ausfall der Mietindexierung auf längere Sicht negativ wirken würde.

Mietpreisbremse drückt auf Bewertungen und Gewinn

Auch das operative Ergebnis ging heuer in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum infolge des gesetzlichen Eingriffs steil nach unten: Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) verkleinerte sich von 719,2 Mio. auf 163,2 Mio. Euro, wie die BIG weiters mitteilte.

Vor Abschreibungen verbesserte sich das operative Ergebnis (EBITDA) hingegen von 462,8 Mio. auf 478,6 Mio. Euro. Leichte Zuwächse gab es den Angaben zufolge auch beim Gesamtumsatz, der sich im Jahresabstand von 741,3 Mio. auf 766,3 Mio. Euro erhöhte. Die Eigenkapitalquote der BIG blieb mit 56,2 Prozent (Vorjahr: 56,4 Prozent) nahezu unverändert.