Bundesimmobilien: Baustellen teils offen, Dividende mit Vorbehalt

Stabiles Eigenkapital

Die Bilanz 2019 versetze die BIG in die Lage, den Konzern auch erfolgreich durch das Krisenjahr 2020 zu führen. Ende des Vorjahres lag die Eigenkapitalquote stabil bei rund 54 Prozent.

Ende 2019 verfügte der BIG-Konzern über 7,3 (7,1) Mio. Quadratmeter vermietbare Fläche - davon 2,9 Mio. Quadratmeter Schulen, 2,1 Mio. Quadratmeter Universitäten, 1,7 Mio. Quadratmeter Büro- und Wohnimmobilien sowie 0,6 Mio. Quadratmeter Spezialimmobilien, geht aus dem Geschäftsbericht hervor.

Diese Flächen verteilen sich auf 2.012 (2.060) Liegenschaften, davon beherbergten 408 Liegenschaften Schulen, 210 Universitäten, 558 Büro- und Wohnimmobilien sowie 836 Spezialimmobilien. Der gesamte Immobilienwert wurde mit 12,8 (11,9) Milliarden Euro ermittelt.

Erst Ab-, jetzt Aufwertungen

An Mieterlösen kamen 878 (865) Mio. Euro herein. Der Anstieg resultierte aus Projektfertigstellungen und Neuvermietungen, auch aus Indexanpassungen. Das Mehr an Mieteinnahmen führte zu einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) auf 686 (676) Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte stark um 833 Mio. auf 1,111 Mrd. Euro - primär dank eines besseren Bewertungsergebnisses. 2018 musste man wegen einer Änderung des Bundesimmobiliengesetzes noch um 471 Mio. Euro abwerten, 2019 wirkten sich die gestiegenen Boden- und Gebäudewerte in guten Lagen positiv aus.