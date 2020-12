Metro zahlt in der Corona-Krise trotz Rückgängen Dividende

Der scheidende Metro-Chef Olaf Koch legt den Anlegern in der Coronakrise eine Dividende unter den Weihnachtsbaum. Der Großhandelsriese will seinen Anteilseignern für das Geschäftsjahr 2019/20 eine unveränderte Dividende von 70 Cent je Aktie zahlen, wie er am Montag mitteilte.

Einnahmen aus Verkauf

Möglich wird dies auch durch die Einnahmen aus dem Verkauf des China-Geschäfts, denn der Konzern verbuchte durch die aus der Pandemie resultierenden Belastungen für wichtige Kundengruppen wie Hotels und Restaurants Rückgänge in seinem Geschäft.

Im neuen Geschäftsjahr 2020/21 rechnet der Konzern nun mit einem leichten Umsatzminus, für den bereinigten operativen Ertrag (EBITDA) wird ein Ergebnisrückgang im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet.

Metro verbuchte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang um 5,4 Prozent auf 25,6 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Das bereinigte EBITDA schrumpfte um 16,8 Prozent auf rund 1,16 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente der Konzern durch den Verkauf des Mehrheitsanteils an seinem China-Geschäft nach Minderheiten 460 Millionen Euro.