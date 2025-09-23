Obmann der Metalltechnischen Industrie: "Haben hohe Durchschnittslöhne"

In der ZIB 2 erklärte Christian Knill, Obmann der Metalltechnischen Industrie und Chefverhandler der Arbeitgeberseite, die Hintergründe zum überraschend schnellen Kollektivvertragsabschluss für die Metaller. Knill führte das auf vorbereitende Gespräche mit den Gewerkschaften und die negativen Erfahrungen langwieriger Verhandlungsrunden in der Vergangenheit zurück. "Es interessiert niemanden mehr, dass wir da wochenlang öffentlich herumstreiten", so Knill.

Knill begründete den Abschluss, der deutlich unter der Inflationsrate liegt, mit der angespannten Lage der Branche: In den vergangenen zwei Jahren seien bereits 10.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, viele Betriebe würden Umsatzrückgänge und hohe Kosten beklagen. Zwar hätten rund 40 Prozent der Unternehmen zuletzt steigende Umsätze erzielt, doch gleichzeitig rechneten ebenso viele heuer mit Verlusten.