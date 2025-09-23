Der Lohnabschluss bei den KV-Verhandlungen für die Metalltechnische Industrie ist dieses Mal äußerst schnell gegangen - zur Überraschung von vielen. Und: Der Abschluss liegt deutlich unter der rollierenden Inflation von 2,8 Prozent. Warum ist es dieses mal so schnell gegangen und wieso erhalten die Metaller-KV-Verhandlungen jedes Mal so besonders viel Aufmerksamkeit ? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Wirtschaftsressortleiter Robert Kleedorfer.

Alles klar? “Studio KURIER” - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.

Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.

Hier geht es zu den aktuellen Abo-Angeboten. Print oder Digital – sie sind der einfachste Weg, journalistische Arbeit zu unterstützen.