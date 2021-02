Messegeschäft fast vollständig zum Erliegen gekommen

Die dramatischen Rückgänge im Messegeschäft haben auch eine große volkswirtschaftliche Auswirkung, so die Expertin, denn Messen sind nicht nur in ihrer Region wichtige Wirtschaftsfaktoren. Die Aussteller wollen ihr Geschäft mit den Kunden machen, diese wiederum suchen Angebote, und nicht zuletzt entsteht eine große Umwegrentabilität. Hotellerie, Gastronomie, Messebau, Reinigung, Techniker, Druckereien, Medien, Taxifahrer, etc. – die Liste der durch die Ausfälle betroffenen Branchen ist lang.

Zukunft offen

Wie es weiter geht, ist offen. „Wir hängen noch in der Luft“, sagt Tichy-Treimel. Bis Juni werden nicht viele Veranstaltungen stattfinden, nach der Sommerpause könnte sich die Lage wieder normalisieren – vorausgesetzt die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie lässt es zu.

2021 wird sich wahrscheinlich wirtschaftlich nicht besser als 2020 entwickeln. Tichy-Treimel hofft, dass eine aktuelle Corona-Regel auch nach dem derzeitigen Lockdown aufrecht erhalten bleibt: dass Messen wie Einkaufszentren behandelt werden und öffnen dürfen.