Indien-Abkommen vor Abschluss, viele weitere Deals in der Pipeline

Der Rückschlag bei Mercosur bedeutet keineswegs das Ende für die Suche der EU nach neuen Handelspartnern. Schon beim Gipfeltreffen der EU mit Indien ab Sonntag in Neu-Delhi soll ein seit 2022 verhandelter Handelspakt mit dem bevölkerungsreichsten Land der Erde unterschrieben werden.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte beim Weltwirtschaftsforum in Davos in Richtung von US-Präsident Trump: „Wir entscheiden uns für fairen Handel statt für Zölle. Für Partnerschaft statt Isolation.“

Warum gibt es so viel Kritik an Mercosur und vergleichsweise keinen Widerstand gegen den Deal mit Indien? Wahrscheinlich, weil der Agrar- und Milchsektor ausgeklammert und insgesamt ein nicht so weitreichendes Abkommen verhandelt wurde, meint dazu WU- und WIFO-Handelsexperte Harald Oberhofer. Und sagt: „Indien hat für Europa mittelfristig großes Potenzial. Je früher man den Fuß in der Tür hat, desto besser – auch angesichts der aktuellen Nähe Indiens zu Russland.“