Die Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV) reagiert prompt und das - wenig überraschend - mit Ablehnung: Die Forderung werde durch ständiges Wiederholen nicht besser, hieß es in Richtung Agrarier am Mittwoch.

Der ÖVP-Bauernbund erneuerte am Dienstag seine Forderung nach einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung in Wirtshäusern, Hotels und Restaurants.

Regionalität und hochqualitative heimische Produkte seien ohnehin die besten Verkaufsargumente, damit verdienten Bauern auch sehr gut. "Fordert der Bauernbund als nächstes ein Bananen-Verbot?", fragt ÖHV-Präsident Walter Veit.

"Laufend Speisekarten umzuschreiben ist unzumutbar"

Müssten Restaurants und Hotels zusätzlich zu den Allergenen bei jeder Mahlzeit auch noch anführen, woher jede Zutat komme, führe das bei wechselnden Lieferanten und saisonalen Verfügbarkeiten nur zu mehr Bürokratie, so der Hotelier.

"Laufend die Speisekarte umzuschreiben ist unzumutbar. Wir sind für die Gäste da, nicht zum Ausfüllen von Herkunftslisten." Daneben führe etwaige Mehrarbeit zu Mehrkosten und höheren Preisen für die Gäste, so Veit zur "Planwirtschaftsfantasie" der agrarischen ÖVP-Teilorganisation. Im Sinne von "mehr Klarheit", könnte sich der Bauernbund auch für höhere Tierwohl-Kriterien einsetzen, meinte Veit.

Auch Alois Rainer, Gastro-Fachverbandsobmann bei der Wirtschaftskammer Österreich, betonte kürzlich seine Ablehnung für die Forderung des Bauernbundes gegenüber dem KURIER. Er kritisiert ebenfalls die "enorme bürokratische Belastung" der Klein- und Mittelbetriebe in der Branche.

Auch stünde das EU-Recht einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung entgegen. Für ein freiwilliges Modell zeigt sich der Fachverbandsobmann hingegen offen.