Mercedes ruft weltweit über 9.000 Fahrzeuge zurück

Der Autobauer Mercedes-Benz hat weltweit über 9.000 Fahrzeuge der G-Klasse zurückgerufen. Hintergrund seien demnach „fehlerhafte Radschrauben“, heißt es in dem in der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) veröffentlichten Rückruf. Hintergrund seien demnach „fehlerhafte Radschrauben“.

Mercedes habe festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen der Baureihe 465 mit vollelektrischem Antrieb die Radschrauben nicht den Anforderungen entsprechen könnten. Dadurch „könnte sich die Verschraubung der Radschrauben und im weiteren Verlauf der Radverbund über die Fahrzeuglebensdauer im Fahrbetrieb lösen, was zu einer Beeinträchtigung der Fahrstabilität führen könnte“, teilte ein Sprecher mit.