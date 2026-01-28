Jahr der Rückrufe: Diese Marken zogen 2025 ihre meisten Modelle zurück

Rückrufe gehören inzwischen zum Alltag in der Autoindustrie: Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC, die auf Zahlen des deutschen Kraftfahrt‑Bundesamts (KBA) basiert, mussten 2025 erneut zahlreiche Fahrzeuge nachgebessert werden. Die Gründe sind vielfältig und reichen von sicherheitsrelevanten Mängeln bis zu technischen Details, die Hersteller frühzeitig korrigieren.

Insgesamt registrierte der deutsche Automobilclub 532 einzelne Rückrufaktionen, was fast einer Verdreifachung im Vergleich zu 2010 entspricht, als noch 185 Maßnahmen verzeichnet wurden. Besonders bis 2018 stieg die Zahl kontinuierlich an, seither bleibt sie auf einem konstant hohen Niveau. Parallel dazu ist die Zahl der von Rückrufen betroffenen Fahrzeuge deutlich gewachsen: Im Jahr 2024 waren bereits 2,84 Millionen Pkw von Nachbesserungen betroffen, ein Anstieg von 48 Prozent gegenüber 2023.

Im Jahr 2025 war vor allem Mercedes‑Benz mit 45 Rückrufaktionen auffällig, während ein einzelner Rückruf bei BMW rund 136.000 Fahrzeuge betraf, die wegen eines Defekts am Anlasser in die Werkstätten gerufen werden mussten. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Rückrufe längst kein Ausnahmefall mehr sind, sondern ein regelmäßiger Bestandteil der Fahrzeugpflege und Sicherheit darstellen.