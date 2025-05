Ex-Meinl-Bank-Chef Weinzierl sitzt in Brooklyn im Gefängnis

Peter Weinzierl, ehemaliger Chef der Meinl Bank, sitzt seit Freitag in einer Strafvollzugsanstalt in New York in Untersuchungshaft, berichtet der Standard. Die US-Justiz habe seinen Antrag auf Kaution abgelehnt, sie sehe eine hohe Fluchtgefahr. Er sei ins Bundesgefängnis in Brooklyn gebracht worden. Der Banker war zuvor von Großbritannien an die USA ausgeliefert worden.

Die nächste Anhörung Weinzierls werde am 20. Mai stattfinden, berichtet die Tageszeitung am Sonntag in ihrer Online-Ausgabe mit Verweis auf die Nachrichtenagentur Bloomberg. Weinzierls US-Anwalt habe keine Stellungnahme abgegeben. Dem ehemaligen Bankchef drohen bis zu 60 Jahre Haft.