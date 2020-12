Lenzing-Chef: „Mein Appell: Europa first!“

Sie haben kürzlich erklärt, dass Sie das Ende der Globalisierung noch nicht ausrufen würden. Also keine Rückholung von Produktion nach Europa?

In einigen sensiblen Bereichen wird es vermehrt Anstrengungen der Politik geben, etwa in der pharmazeutischen Industrie. Gleichzeitig sind die globalen Wertschöpfungsketten sehr komplex. Der Green Deal bringt für Europa eine enorme Chance. Wir müssen die Initiative nützen, um stärker in Nachhaltigkeit und die Stärkung der Wertschöpfung und der Wettbewerbsfähigkeit zu investieren.

Was kann Österreich beitragen?

Beim Green Deal ist wichtig, dass Österreich als Teil Europas agiert und in einigen Bereichen eigene Interessen hintanstellt, um gemeinsam weiterzukommen. Ich glaube, wir haben eine große Chance bei der nachhaltigen Wirtschaft, weil wir mit dem Rohstoff Holz sehr gut positioniert sind. Holz wird eine wichtige Rolle in der Dekarbonisierung spielen. Der Appell aber ist: Europa first.