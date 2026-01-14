Regierung vergibt Rabattmarkerl auf Milch, Brot & Co

Die einen ernähren sich vorwiegend von Pizza, Wurstsemmeln, Limonade und Cola. Die anderen setzen auf Müsli, Obst und ihren Haferdrink statt Milch im Kaffee. Wieder andere müssen beim Einkaufen vor allem auf den Preis schauen. Einkaufsverhalten und Ernährung sind höchst individuell. Um in Summe 400 Millionen Euro soll ab dem Sommer die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von zehn auf unter fünf Prozent sinken. Und hiermit beginnt eine Diskussion, die auch in der Bundesregierung erst noch geführt werden muss. Soll heißen: Was wird eigentlich gefördert? Obwohl es „typische“ Grundnahrungsmittel gibt – wie Obst und Gemüse, Fleisch, Mehl, Öl, Butter, Zucker, Milch, Brot, Nudeln oder Reis – gibt es bisher keine gesetzliche Definition. Auch die Statistik Austria hat keine, in ihrem Warenkorb finden sich 120 verschiedene Nahrungsmittel. Und das sorgt für Debatten, wie etwa Wortmeldungen von Umweltschützern zeigen, die im Namen des Klimaschutzes auf eine Streichung der Mehrwertsteuer für pflanzliche Produkte pochen.

Fraglich ist vor allem auch, wie viel sich die Konsumenten beim Einkauf ersparen werden und ob dadurch wie beabsichtigt die Inflation sinkt. Auch das hängt klarerweise davon ab, wie weit oder eng der Kreis an Grundnahrungsmitteln gezogen wird. Und ob die Gegenfinanzierung aus Plastikabgabe und Gebühr für Billigpackerl aus China die Inflation im Gegenzug nicht wieder anheizt.

Die Teuerung sinkt Bisher zeigt die Statistik: Insgesamt ist die Inflation in Österreich seit langem wesentlich höher als im Euroraum. Und auch wenn die Teuerung in Österreich im Dezember auf 3,8 Prozent gesunken ist, so verstärkte sich erneut der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln. Hier gab es im Dezember mit plus 4,1 Prozent einen überdurchschnittlichen Preiszuwachs. Unter anderem deshalb begrüßt der Handel den Schritt der Regierung im Kampf gegen die Inflation und verspricht auch, die Steuersenkung an die Kundschaft weiter zu geben.