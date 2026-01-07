Inflation in Österreich schwächt sich ab: Das ist der Grund

Die Inflation in Österreich schwächt sich ab, bleibt aber weiter deutlich höher als im Rest der Eurozone. Im Dezember betrug die Teuerungsrate 3,8 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Sie liegt damit erstmals seit Juli 2025 wieder unter vier Prozent.

Rückgang der Inflation: Das ist der Grund

Grund für den Rückgang sind Benzin und Diesel, die preisdämpfend wirkten. Strom blieb hingegen weiter teuer. Im Schnitt legten die Energiepreise um 9,0 Prozent zu, nach 10,9 Prozent im November.