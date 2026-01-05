Mega-Pleite eines bekannten Rohstoffhändlers

„Hinsichtlich der Insolvenzursachen führt man aus, dass die Gesellschaft bestehende Kreditrahmen nicht mehr ausnützen kann. Im Rahmen einer Factoring-Vereinbarung wurden in der Vergangenheit gestellte Kundenrechnungen zu 95 Prozent vorfinanziert“, zitiert der AKV aus dem Insolvenzantrag. „Nach den noch zu überprüfenden Angaben im Insolvenzantrag sollen Unstimmigkeiten bei eingereichten Rechnungen in Millionenhöhe festgestellt worden sein, wobei der genaue Sachverhalt vom Insolvenzverwalter und den Strafbehörden noch zu ermitteln sein wird. Aus diesem Grund wurde auch das Factoring eingestellt und Dkfm. Sebastian Beuerle zum neuen Geschäftsführer bestellt, welcher auch das Vertrauen der geschädigten Banken genießen soll.“

Laut Creditreform sollen „über einen längeren Zeitraum fingierte Rechnungen bei der Factoringgesellschaft eingereicht und vorfinanziert worden sein.“

Über das Vermögen der Firma LL-resources GmbH mit Sitz in Graz ist heute, Montag, am Landesgericht Graz auf Grund eines Eigenantrags ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände AKV und Creditreform dem KURIER.