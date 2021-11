Mega-Deal: McAfee um 14 Milliarden Dollar verkauft

Milliardendeal in der IT-Sicherheitsbranche. Der Security-Pionier McAfee wurde um eine zweistellige Milliardensumme an Finanzinvestoren verkauft. Die Beteiligungsgesellschaften, unter anderen Advent und Permira, zahlten 26 US-Dollar je Aktie teilte der Antivirus-Spezialist am Montag mit. Der Konzern werde damit inklusive Schulden mit mehr als 14 Milliarden Dollar (12,15 Mrd. Euro) bewertet. Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen werden.

Die Investoren planen, McAfee von der Börse zu nehmen. Das Unternehmen soll sich künftig voll auf Sicherheitsanwendungen für Privatkunden fokussieren. Im Sommer hatte McAfee mitgeteilt, sein Unternehmensgeschäft um rund 4 Mrd. Dollar an ein Konsortium um den Finanzinvestor Symphony Technology Group zu veräußern.

Die 26 Dollar je Aktie entsprächen einem Aufschlag von rund 22,6 Prozent zum Schlusskurs vom 4. November, also bevor Übernahmespekulationen in den Medien aufgekommen seien.