Das wilde Leben Mcafee und sein dramatischer Absturz

Am Mittwoch meldeten Behören, dass der Software-Entwickler und Antiviren-Pionier John McAfee tot in seiner Gefängniszelle in Spanien aufgefunden wurde. In den USA war der Unternehmer zuletzt unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Betrugs mit Kryptowährungen und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Er selbst bezeichnete sich einmal selbst als "exzentrischen Millionär". "Liebhaber von Frauen, Abenteuer und Mysterien", schrieb er über sich auf Twitter. In seinem Leben sorgte er für zum Teil kuriose Schlagzeilen.

Als Mentor schlie McAfee mit seiner Studentin

John David McAffee wurde 1945 als Sohn einer britischen Mutter und eines US amerikanischen Soldaten auf einem US-Militärstützpunkt in Schottland geboren. Er besaß sowohl die britische als auch die US-amerkanische Staatsbürgerschaft, sein Leben verbrachte er aber überwiegend in den Staaten. Am Roanoke College in Salem, Virgina, erlangte er den Bachelor of Scienece in Mathematik.

Bereits als Student eckte John McAfee an. Ein Doktoratsstudium, das er in Louisiana begonnen hatte, musste er abbrechen, weil er mit einer Studentin geschlafen hatte, die er eigentlich als Mentor betreuen hätte sollen. Besagte Studentin wurde später seine Frau. Die Ehe wurde 2002 geschieden. Mit seiner zweiten Frau Janice Dyson war McAfee von 2013 bis zu seinem Tod verheiratet.

Nach dem Studium arbeitete McAfee, dem 2008 der Ehrendoktor verliehen wurde, im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung. Unter anderem heuerte er für die US-Raumfahrtbehörde Nasa an, wo er als Programmierer an dem Apollo-Programm mitarbeitete. 1987 gründete er die nach ihm benannte Firme McAfee für Antiviren-Software - was ihn zum Multi-Millionär machte. 1994 ging McAfee an die Börse und stieg 1996 seiner Firma aus, mit einem Vermögen von 100 Millionen US-Dollar.

Mysteriöser Mord

2006 soll sein Vermögen nach einem Börsen-Crash auf vier Millionen dramatisch geschrumpft sein. McAfee sah sich gezwungen, seine Immobilien in den USA zu verkaufen. Er zog ins ins mittelamerikanische Belize.