Bittere Pleiten zweier bekannter Diskotheken

Betroffen sind die "Mausefalle" in Linz und die "Partymaus" in Wörgl

Die beiden Tanzlokale "Mausefalle" in Linz und "Partymaus" in Wörgl müssen daher schließen, berichteten der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband 1870 (KSV) am Mittwoch. Eine Weiterführung ist nicht geplant - die Diskos werden also nicht mehr aufsperren.