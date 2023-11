Mit Abstand reichster Österreicher: 582 Mio. Euro Dividende für Mark Mateschitz

Mark Mateschitz besitzt nach dem Tod seines Vaters Dietrich "Didi" Mateschitz, der als reichster Mensch Österreichs galt, über eine Holdinggesellschaft 49 Prozent an Red Bull. Diese brachte nun 383 Mio. Euro. Zur anteiligen Ausschüttung kamen laut Bloomberg zusätzlich 199 Mio. Euro. Eine Extrazahlung an den Austro-Miteigentümer gilt als langjährige Tradition. Die Familie Yoovidhya in Thailand hält die mehrheitlichen 51 Prozent.

Während die Summen für "normale" Millennials - also Menschen, die etwa zwischen 1981 und 1996 geboren sind - astronomische Ausmaße darstellen, handelt es sich für die Red-Bull-Eigentümer Mateschitz in Österreich und Yoovidhya in Thailand gar nicht um die allerreichste Beute. Denn die aktuelle Dividende stellt die geringste Ausschüttung seit drei Jahren dar. Die Rentabilität ist im Vorjahr wegen gesteigerter Produktions- und Marketingkosten gestiegen. Das Sponsoring-Budget des Brauseherstellers überstieg 2022 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro.

