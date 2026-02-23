Erfolg für Finanz: 411 Scheinfirmen zerschlagen, 154 Millionen für Republik

Hinter den Zahlen stehen aufwendige Ermittlungen durch des Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) sowie einige drastische Betrugsfälle. Durch Verfahren mit besonders hohen Schadenssummen konnte das ABB im Vorjahr für die Republik Österreich und somit alle ehrlichen Steuerzahler mehr als 154 Millionen Euro eintreiben - ein Plus von über 47 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Auswertungen zeigen: 411 Scheinunternehmen konnte das Handwerk gelegt werden und 7.288 Finanzstrafverfahren wurden abgeschlossen. Insgesamt hat das ABB mehr als 51.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 25.981 Betrieben kontrolliert, 128 Hausdurchsuchungen durchgeführt und 92,5 Terabyte Beweisdaten sichergestellt. Besonders die Schilderungen der einzelnen Fälle durch ABB-Chef Christian Ackerler bei der Präsentation des Jahresberichtes 2025 belegen einmal mehr die unglaubliche Kreativität der Steuerhinterzieher. Finanzminister Markus Marterbauer hob insbesondere den Ansatz hervor, durch erfolgreiche Betrugsbekämpfung einen wichtigen Beitrag für einen höhere Steuerehrlichkeit und -moral zu leisten.

Die beispielhaften Fälle im Einzelnen: Internationaler Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln – Verdacht auf systematische Abgabenverkürzung in Millionenhöhe Das Amt für Betrugsbekämpfung ermittelt finanzstrafrechtlich gegen einen Unternehmer, der seit den 1990er-Jahren unter einer bekannten Marke Anti-Aging-Nahrungsergänzungsmittel international vertreibt, vor allem nach Deutschland, teils auch nach Österreich und in weitere EU-Staaten. Aus einem deutschen Verfahren ergab sich der Verdacht, dass Umsätze und Gewinne über Jahre weder ertrag- noch umsatzsteuerlich korrekt erklärt wurden. Nach bisherigem Stand soll der Vertrieb großteils außerhalb des regulären Abgabensystems gelaufen sein, wobei zur Verschleierung der Zahlungsströme ein komplexes internationales Firmengeflecht mit Gesellschaften u. a. in Österreich, Deutschland, Irland, Großbritannien und den USA eingesetzt wurde und über 40 dem Beschuldigten zuordenbare Unternehmen identifiziert werden konnten. Die vorläufige Schadenssumme beträgt rund 3,6 Mio. Euro (Einkommen-, Umsatz- und Körperschaftsteuer). In Österreich gab es u. a. Hausdurchsuchungen, Kontoöffnungen, Zeugenvernehmungen und eine umfassende Betriebsprüfung. Der Beschuldigte ist geständig und hat die Begleichung der offenen Abgaben angekündigt, das Strafverfahren ist noch anhängig. Verdacht auf organisierte Schwarzarbeit und schweren Betrug mit Arbeitskräfteüberlassung Das Amt für Betrugsbekämpfung (Finanzpolizei) hat einen schweren Fall mutmaßlich organisierter Schwarzarbeit und schweren Betrugs aufgedeckt: Ein österreichisches Unternehmen soll Arbeitskräfte aus dem Ausland illegal beschäftigt und Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen haben. Die Schadenssumme wird noch ermittelt, dürfte aber im siebenstelligen Bereich liegen. Unter Leitung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gab es in drei Bundesländern fünf gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchungen und zwei Sozialbetrugskontrollen, wobei u. a. rund 660.000 Euro Bargeld sowie Luxusuhren/Schmuck (ca. 200.000 Euro) und Gold (ca. 230.000 Euro) sichergestellt wurden. Außerdem wurden zahlreiche Mobiltelefone, Computer und Datenträger mit rund 3 TB Daten beschlagnahmt. Die Arbeitskräfte sollen formal bei sieben Firmen in Deutschland und Bulgarien angestellt und dort sozialversichert gewesen sein, tatsächlich aber dem österreichischen Unternehmen überlassen worden sein. In über 30 Fällen dürften Bestätigungen gefälscht gewesen sein, teils handelte es sich um Schein- bzw. Betrugsfirmen. Parallel wurden in Wien weitere Maßnahmen gesetzt und rund 80 Übertretungen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz bzw. im Bereich Lohn- und Sozialdumping festgestellt. Zusätzliche Tatbestände (u. a. illegale Arbeitskräfteüberlassung, Scheinrechnungen, Abgabenbetrug/-hinterziehung und illegale Gewerbeausübung) werden noch geprüft.

Abschluss der Ermittlungen wegen des Verdachts auf systematischen Lohnbetrug und Abgabenhinterziehung bei Personalbereitstellungsunternehmen Aus einer routinemäßigen ÖGK-Prüfung bei einem österreichischen Personalbereitstellungsunternehmen ergaben sich schwerwiegende Verdachtsmomente, die nach einer Meldung an die Steuerfahndung zu umfassenden Ermittlungen führten: Demnach sollen 2020 bis 2021 systematisch Nettolohnvereinbarungen mit überwiegend ausländischen Arbeitskräften getroffen worden sein, die vorab Blanko-Kassabelege unterschreiben mussten. In der Lohnabrechnung wurden ihnen anschließend angebliche Vorschüsse („Akontozahlungen“) zu Unrecht abgezogen, was auch durch zwei arbeitsgerichtliche Urteile gestützt wird. Die Untersuchungen deuten auf ein betrügerisches System der Geschäftsführung hin, mit dem Umsatz- und Ertragsteuern verkürzt wurden: offiziell wurden kollektivvertragliche Bruttolöhne gemeldet, tatsächlich aber niedrigere Nettolöhne ausbezahlt, wobei die Differenz mutmaßlich über fingierte Barabflüsse und die Blankobelege abgeschöpft und teilweise in den persönlichen Verfügungsbereich der Unternehmensleitung geleitet wurde; zudem erhielten Beschäftigte keine Lohnzettel, was Kontrollen erschwerte. Die vorläufige Steuerschädigung beträgt rund 2,2 Mio. Euro. Erfolgreicher Zugriff auf illegale Glücksspielgeräte in Wels Die Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung hat nach einer Anzeige in Wels einen besonders dreisten Fall illegalen Glücksspiels aufgedeckt: Der Betreiber einer Tankstelle soll im Hinterhof in einem versperrten Wellblechverschlag zwei Glücksspielautomaten betrieben und damit zusätzliche Einnahmen erzielt haben. Bei einer Kontrolle bestätigte sich der Verdacht rasch, zumal vor den Geräten sogar typische Barhocker für Spieler standen. Beide Automaten wurden beschlagnahmt und der Betreiber angezeigt. Die Strafverfolgung erfolgt nach dem Glücksspielgesetz, es drohen Geldstrafen von bis zu 20.000 Euro.