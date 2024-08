Manner kommt aus den roten Zahlen, spürt aber Konsumverzicht

Kakao und Haselnüsse teurer geworden

Der Rohstoffmarkt befindet sich schon länger in Turbulenzen und beschäftigt auch den Schnitten-Hersteller besonders. Schließlich braucht es Kakao und Haselnüsse für die Produkte.

So teilte Manner bei der Bekanntgabe der neuesten Unternehmenszahlen am Freitag auch mit, dass auch in der zweiten Jahreshälfte "weiterhin mit einer sehr volatilen Situation insbesondere aufgrund der Turbulenzen am Rohstoffmarkt im Bereich Kakao und Haselnüsse" zu rechnen sei. Dort sind die Preise zuletzt kräftig gestiegen.