Manager noch immer auf der Suche nach den Fachkräften

Wieder einmal hatte man sich für einige Tage in Lech am Arlberg getroffen, um über Zukunftsthemen zu diskutieren. Organisiert von dem Genetiker Markus Hengstschläger und Christoph Brunner vom „Lech Zürs Tourismus“. Diesmal ging es bei „Impact Lech“ um die Zukunft des mobilen Menschen. Darunter auch das trotz steigender Arbeitslosigkeit noch immer brennende Thema, wie man zu den gewünschten Fachkräften kommt und diese dann auch behält. Verbunden mit der Frage, ob die Migration dafür ein Lösungsansatz sein kann.

Recruiting-Offensiven gibt es nicht nur im Inland, wobei sowohl ÖBB als auch Post zur Kenntnis nehmen müssen, dass im Osten Österreichs leichter Arbeitskräfte zu finden sind als im Westen. Gesucht wird auch in anderen europäischen Ländern. So liegt derzeit bei den ÖBB etwa ein Fokus auf Spanien.

Kritik an Nostrifizierung

Andreas Klauser, CEO der Firma Palfinger, übte Kritik daran, wie teilweise am österreichischen Arbeitsmarkt mit ausländischen Kräften umgegangen wird. Sein Negativbeispiel: In der Corona-Zeit wären viele Arbeitskräfte in ihre Heimatländer am Balkan zurückgekehrt und am Ende der Pandemie nicht mehr nach Österreich gekommen.