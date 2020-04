Lufthansa verliert eine Million Euro pro Stunde

Die Coronavirus-Pandemie macht der AUA-Konzernmutter Lufthansa schwerer zu schaffen als ursprünglich gedacht. Diese Krise werde "deutlich länger dauern wird als wir uns das noch vor wenigen Wochen alle haben vorstellen können", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in einer internen Videobotschaft an die Mitarbeiter, die AFP am Donnerstag vorlag.

"Einzigartige Krise"

Pro Stunde verliere die Lufthansa "ungefähr eine Million Euro" ihrer Liquiditätsreserven: "Tag und Nacht. Woche für Woche, und wohl auch noch Monat für Monat." Damit sei absehbar: "Diese immer länger andauernde Krise werden auch wir nicht ohne staatliche Unterstützung überstehen können", sagte Spohr an die Mitarbeiter gerichtet.

Er sei aber optimistisch, dass die Gespräche des Konzerns "in Bern, Berlin, Brüssel und Wien" zu guten und positiven Ergebnissen führen werden. Die Lufthansa verhandelt nicht nur in Deutschland, sondern wegen ihrer Töchter Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines auch in der Schweiz, in Belgien und in Österreich über staatliche Hilfen.