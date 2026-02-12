Hunderte Flüge gestrichen: Lufthansa-Streik hat begonnen

Piloten und Flugbegleiter der AUA-Mutter Lufthansa sind in der Nacht auf Donnerstag in den angekündigten Streik getreten. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo bestätigte, dass der Warnstreik für das Kabinenpersonal bei Lufthansa und Lufthansa CityLine um 00:01 Uhr begonnen habe.

Die Arbeitsniederlegungen sind für den ganzen Tag bis Mitternacht Uhr geplant, so dass hunderte Jets der größten deutschen Airline am Boden bleiben müssen.