Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ermittelt gegen die Altstoff Recycling Austria (ARA) wegen des Verdachts auf Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.

Die BWB teilte am Donnerstag - ohne die ARA zu nennen - mit, dass der Oberste Gerichtshof (OGH) eine im Juni 2025 durchgeführte Hausdurchsuchung beim Marktführer für Altstoffsammlung und mehreren Tochterunternehmen als rechtmäßig bestätigte. Bereits 2016 musste die ARA wegen Kartellverstößen 6 Mio. Euro Strafe zahlen.

Die Wettbewerbshüter der BWB werfen der ARA vor, die Konkurrenz mit verbotenen Kampfpreisen zu unterbieten, um diese vom Markt zu verdrängen. Außerdem bestehe der Verdacht, dass die ARA über eine Tochter einzelnen größeren Kunden Rabatte gewährt, die gegen das abfallwirtschaftsrechtliche Gleichbehandlungsgebot verstoßen würden.