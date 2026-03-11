Streik bei Lufthansa: "Eskalation in keiner Weise nachvollziehbar"

Die AUA-Konzernkutter Lufthansa will trotz des für Donnerstag und Freitag angekündigten deutschen Pilotenstreiks mehr als die Hälfte ihres Flugprogramms aufrechterhalten. Dem am Mittwoch veröffentlichten Sonderflugplan zufolge können an beiden Tagen über 50 Prozent der ursprünglich geplanten Verbindungen angeboten werden, teilte die Fluggesellschaft mit. Lufthansa-Streik: "Eskalation in keiner Weise nachvollziehbar" Auf der Langstrecke liege die Quote bei 60 Prozent. Auch die Frachttochter Lufthansa Cargo werde trotz des Ausstands mehr als 80 Prozent ihres Programms fliegen.

Möglich sei der vergleichsweise stabile Betrieb durch den Einsatz von Piloten, die sich freiwillig gemeldet hätten, sagte Francesco Sciortino von Lufthansa Airlines. Zudem werde auf größere Flugzeuge und die Hilfe von Partner-Airlines zurückgegriffen. Personalvorstand Michael Niggemann hatte zuvor scharfe Kritik an der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) geübt. "Diese Eskalation ist in keiner Weise nachvollziehbar", sagte der Manager. Dies gelte vor allem in einer Zeit, in der der Krieg mit dem Iran für ein neues Ausmaß geopolitischer Unsicherheit sorge.