Wirtschaft

Diese neuen Langstreckenflüge bieten Lufthansa und Austrian bald an

Die AUA hat schon Sonderflüge nach Bangkok eingerichtet. Die Kernmarke Lufthansa baut nach Singapur, Kapstadt und Riad aus.
10.03.2026, 12:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein weißes Flugzeug der Austrian Airlines mit roter Schrift startet in den Himmel.

Die Lufthansa Group reagiert auf eine stark steigende Nachfrage mit zusätzlichen Langstreckenflügen nach Asien und Afrika

Die AUA-Mutter plant mit der Kernmarke Lufthansa für die kommenden Wochen vier zusätzliche Flüge von München nach Singapur sowie jeweils zwei von Frankfurt nach Kapstadt und Riad. Die Tochter Austrian Airlines hat zudem bereits zehn Sonderflüge von Wien nach Bangkok eingerichtet.

Terminal-Ausbau in Wien: Das erwartet Reisende ab 2027

Die Lufthansa beobachte die Marktentwicklung und schließe weitere Zusatzflüge nicht aus. Die Lufthansa profitiert von Ausfällen bei den Konkurrenten vom arabischen Golf wie Emirates, deren Betrieb durch Beschuss aus dem Iran eingeschränkt ist.

Austrian Airlines
Agenturen  | 

Kommentare